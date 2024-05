Bakı Slavyan Universitetinin Şərqi Avropa Dilləri fakültəsinin II kurs tələbəsi Sevinc Bayramova qəflətən dünyasını dəyişib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.



