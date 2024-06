Xalq artisti Natiq Şirinov gəlini Fatimə ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, instaqramın hekayə bölməsində gəlini ilə şəklini paylaşıb. “Fatimə qızım, ad günün mübarək”, - deyə, nağara ifaçısı vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Fatimə Şirinovun oğlu Ümidlə evlidir. Cütlüyün bir qız övladı var.

Onu da xatırladaq ki, Fatimə Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi, Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.