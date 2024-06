Bakıda çimərlikdə qadınlar döyüldü: Ölən var - VİDEO

Bakının Şüvəlan qəsəbəsində dəniz kənarında baş verən ağır cinayətin təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə çimərlikdən təxminən 100 metr kənarda baş verib. Şahidlər bildiriblər ki, ilk olaraq mübahisə dörd nəfər arasında başlayıb:

"İki qadın və iki bəy yeyib-içdikdən sonra yol kənarına çıxıblar, ardınca mübahisə yaranıb və bəylər xanımları döyüblər. Mərhum Adil Talıbov isə gəlib onları sakitləşdirmək istəyərkən dava düşüb. Sonra bəylər xanımları yola salıb, geri qayıtdılar. A.Talıbov onlardan qaçaraq canını qurtarmaq istəyib. Lakin onu 15-20 nəfər döyüb, iki yerdən bıçaqladılar. Mətləb Süleymanlı adlı şəxs ona kəsici alətlə xəsarət yetirərək öldürdü".

Qeyd edək ki, mərhum Adil Talıbov Rusiyada yaşayırmış və qonaq qismində bir neçə günlük Bakıya gəlibmiş.

