Ermınistanda etiraz aksiyalarında saxlanılanların sayı 41 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onların saxlanılmasına səbəb polisin qanuni tələblərinə tabesizlik nümayiş etdirmələridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.