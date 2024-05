Xalq artisti Bilal Əliyevin ingilis dilindən şeir tərcümə etməsi maraqla qarşılanıb.

Belə ki, ARB TV-də yayımlanan verilişlərin birinə qatılan Xalq artisti Uilyam Şekspirin şeirini tərcümə etməyə çalışıb.

Lakin onun tərcümə zamanı çətinlik çəkdiyi və bəzi sözləri unutduğu müşahidə olunub.

Bilal Əliyev isə buna cavabında “Bir az təkrarlamaq lazımdır”, - deyə reaksiya verib.

Qeyd edək ki, həmin anlar sosial şəbəkədə gündəm olub.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.