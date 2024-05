Tanınmış hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Üzeyir Cəfərova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun anası, 1934-cü il təvəllüdlü Sərvər Yaqub qızı Tarverdiyeva vəfat edib.

Dəfn mərasimi ötən gün Lənkəran rayonunun Veravul kəndində keçirilib.

Metbuat.az

