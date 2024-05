Rusiyanın “Alliqator” Ka-52 tipli helikopteri Ukrayna qüvvələri tərəfindən vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “RBK-Ukraina” yayıb.

Bildirilir ki, vurulan helikopterin qiyməti 16 milyon dollardır.

