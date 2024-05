İbrahim Tatlıses Bakıda bu görüntülərə əsəbiləşdi - VİDEO

Türk sənət musiqisinin imperatoru İbrahim Tatlıses paytaxtdakı restoranlardan birində səhnə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəzər axşamı" proqramına müsahibə verən müğənni Azərbaycanı və azərbaycanlıları çox sevdiyini bildirib.

İfaçı əlil arabasında çəkilən görüntülərini isə birmənalı qarşılamadığını bildirərək əsəbiləşib:

"Mən Azərbaycanı da, vətəndaşlarını da çox sevirəm, onlar qardaşlarımdır. Bura gəlməkdən də böyük şərəf duydum. Bu gün məni əlil arabasında çəkiblər. Mən bundan utanmıram. Çünki Allahdan gələn heç bir şeyə görə utanmaram".

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.