“Qarabağ” “Neftçi” ilə qarşılaşacaq

AFFA-nın U-13, U-14 və U-15 liqalarında final mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu assosiasiyanın mətbuat xidməti açıqlayıb.

U-13 və U-14 liqalarında 1/8, U-15 Liqasında isə 1/4 final mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.

Pley-off oyunları ev-səfər prinsipi ilə olimpiya sistemi üzrə keçiriləcək və qalib komandalar növbəti mərhələyə yüksələcəklər.

U-13 Liqası

1/8 final

“Zaqatala” – “Metak”

“Turan Tovuz” – “Qarabağ”

“Amasiya” – “Araz-Naxçıvan”

“Vətən” İOEUGFMPHŞ – “Qəbələ”

“Ulduz” – “Şamaxı”

“Araz Saatlı” – “Masallı”

“Astara” – “Çinar” (Gəncə)

“Neftçi” – “Sabah”

U-14 Liqası

1/8 final

AZART – “Qəbələ”

“Şirvansaray” – “Astara”

“Masallı” – “Sabah”

“Kəpəz” – “Kavkaz”

“İrəvan” – “Araz-Naxçıvan”

“Vətən” İOEUGFMPHŞ – “Araz Saatlı”

“Turan Tovuz” – “Sumqayıt”

“Neftçi” – “Qarabağ”

U-15 Liqası

1/4 final

“Zirə” – “Neftçi”

“Araz-Naxçıvan” – “Qarabağ”

“Turan Tovuz” – “Sabah”

“Qəbələ” – “Sumqayıt”

