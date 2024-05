Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli plastik əməliyyatdan sonra verilişə qonaq olub.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Müğənni "Elgizlə izlə" verilişinə gəlib. V.Məhərrəmli aparıcı Elgiz Əkbərin "Üzünüz çox mübarək. Yaraşıqlı görünürsünüz. Özünüz etiraf etdiniz ki, üzünüzə əl gəzdirmisiniz, ona görə deyirəm. Müğənniyə lazımdır" sözlərini cavabsız qoyub.

İfaçı plastik əməliyyatından danışmaq istəməyib.

Qeyd edək ki, V.Məhərrəmli plastik əməliyyat vasitəsiylə üzündə cavanlaşma etdirib.

