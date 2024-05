Zəkalı olmağın sirri bu ədviyyatda imiş

Ədviyyatların beyin sağlamlığına müsbət təsirləri elmi olaraq sübut edilmişdir və müntəzəm istehlak edildikdə, zehni performansı yaxşılaşdıra bilər. Bəlkə də ağıllı olmağın sirri mətbəxdəki ədviyyatlarda gizlənir. Belə ədviyyatlardan biri də xardaldır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İbn Sinanın öz kitablarında da tövsiyə etdiyi xardal, acqarına istehlak edildikdə, beyini gücləndirir.

Bundan əlavə, İbn Sinanın tövsiyə etdiyi xardal sağlamlığa başqa faydalar da verir:

- Üzü təmizləyərək, dəridəki qanaxma izlərini yox edir

- Sinusları açır

- Dalaq xəstəliklərinə qarşı faydalıdır

- Onun suyu qulaq və diş ağrısına qarşı damcı kimi istifadə edilə bilər.

