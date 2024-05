Prezident Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşlarını təltif etdi

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycanın ictimai və mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə Heydər Əliyev Fondunun aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Əliyeva Afət Əlixan qızı

Əliyeva Gülşən Şəfa qızı

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullayev Məhəmməd İzzət oğlu

Aslanov Ceyhun Xeyrulla oğlu

Ələkbərov Rüfət Nazim oğlu

Əliyeva Ülviyyə Kamal qızı

Həsənova Ayan Hümmət qızı

Kərimov Rəşad Əziz oğlu.

