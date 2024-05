Xəbər verdiyimiz kimi, magistraturaya qəbul imtahanlarının II cəhdinin esse nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, nəticələrə əsasən, 93,5 balla Günay Quliyeva ölkə birincisi olub. Günay Quliyeva Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Hüquqşünaslıq fakültəsinin tələbəsidir.

