Ana oğlunun şəhid olduğu yeri ziyarət etdi - VİDEO

Vətən müharibəsi şəhidi İzzət Həmidovun şəhid olduğu yer ziyarət olunub. Şəhidin anası, qardaşı və döyüş yoldaşı Füzulinin Qaraxanbəyli kəndinə gedərək İzzətin son nəfəsini verdiyi yerdə onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV-yə danışan şəhid anası Vəfa İzzətli övladının şəhid olduğunu hiss etdiyini bildirib:

“Axşam yuxumda gördüm ki, işdəyəm və İzzətlə kiçik oğlum yanıma gəlir. Hərbi formada olan İzzətin üstünə qaçanda gördüm ki, yoxa çıxdı. Yuxudan oyanıb işə getdim. Zəng etdim ki, mənə İzzətdən xəbər verin, hiss edirəm, ona nəsə olub. Amma İzzətin şəhid olduğunu mənə demədilər”.

Şəhid anası deyir ki, hər iki oğluna İzzətin məzarını tez-tez ziyarət etməyi vəsiyyət edib: “Dörd ildir nə toya, nə də başqa bir şənliyə gedirəm. Bütün özəl günlərimizi İzzətin məzarı üstündə keçirirəm. Bura da gül gətirmişəm ki, onun şəhid olduğu yerə səpim”. Dörd il sonra döyüş yoldaşının şəhid olduğu yerə gəlməyin ona çətin anlar yaşatdığını söyləyən Kənan Bayramlı isə İzzətin arzusundan danışıb:

“Hərbi xidmətdən öncə lahmacun-pizza ustası kimi çalışırdı. Gələcək planlarından danışanda deyirdi ki, obyekt açaram, ikimiz işləyərik. Söyləyirdi ki, mən bişirərəm, sən ofisiantlıq, kassirlik edərsən”.

Ətraflı videoda:

