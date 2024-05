Bakıda PRİUS Kamaza çırpıldı, ölən və yaralananlar var

Bakıda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mayın 17-si Qaradağ rayonu Lökbatan-Xocasən yolunda “Toyota Prius” markalı avtomobil “KamAZ” markalı yük maşınına çırpılıb.

Nəticədə “Prius”da olan sərnişin 1988-ci il təvəllüdlü Namiq Məmməd oğlu Qəhrəmanov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Avtomobilin sürücüsü Anar Qubadzadə və digər 2 sərnişin isə ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bildirilib ki, qəzaya düşən minik avtomobili taksi fəaliyyəti ilə məşğul olurmuş.

Faktla bağlı Qaradağ RPİ-də cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.

