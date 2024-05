Bu tərəvəz şəkər xəstələri üçün faydalıdır

Yerkökü çox miqdarda karotin ehtiva edir, buna görə də, güclü antioksidant xüsusiyyətə malikdir. Həmçinin, insan sağlamlığına bir çox faydaları var.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən kökün faydalarını təqdim edir:

- Yerkökü göz sağlamlığını qoruyur



- Şəkərli diabet xəstələri üçün faydalıdır

- Lifli bir quruluşa malikdir və qan şəkərinin sürətlə yüksəlməsinin qarşısını alır

- Qəbizliyin qarşısını almağa kömək edir

- Bağırsaq sağlamlığı üçün çox faydalıdır

- Dərini qoruyur və parlaqlıq verir

- Saç sağlamlığını qoruyur

- Xərçəngin yayılmasının qarşısını alır

- Arıqlamağa kömək edir.

