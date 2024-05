Rekorda imza atmaq onun işidir - Yeni uğur əldə etdi

“Əl-Nəsr” klubunun hücumçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında yeni rekord müəyyənləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı bunu XXXII turda baş tutan “Əl-Hilal”la oyunda gerçəkləşdirib.

O,1:1 hesabı ilə bitən matçda məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Hazırda onun hesabında 44 xal (33 qol və 11 məhsuldar ötürmə) var. Əvvəlki rekordçu 2018/2019 mövsümündə 43 xalla yadda qalan Abderrazaq Hamdalla olub.

Qeyd edək ki, “Əl-Nəsr” hazırda 78 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. Hesabında 90 xal olan "Əl-Hilal" çempionluğu vaxtından əvvəl təmin edib.

