İran Prezidenti İbrahim Rəisinin olduğu helikopter bədbəxt hadisə nəticəsində qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az "NBC News"a istinadən bildirir ki, bunu ABŞ Senatındakı Demokratlar Partiyasının rəhbəri Çak Şumer deyib. O, ABŞ kəşfiyyatının qəzaya dair başqa dəlil tapmadığını deyib:

"Dumanlı hava olub. Belə görünür ki, bu, bədbəxt hadisədir".

