Qəza ilə bağlı diqqətdən qaçan məqam - Türk ekspert DANIŞDI

Xəbər verdiyimiz kimi, İran Prezidenti İbrahim Rəisi, xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian, Təbrizin imam cüməsi Ayətullah Əli Al-Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti 19 mayda Şərqi Azərbaycan vilayətində baş verən helikopter qəzasında həlak olub.

Metbuat.az bildirir ki, "Haber Global"da ekspert İlyas Bozkurt qəza ilə bağlı diqqətçəkən məqamlara toxunub:

"Səfər planı əvvəlcədən hazırlanır. Əgər havada hər hansı dəyişiklik varsa, müvafiq quruma məruz edilir. “Bell 412” helikopterləri 1979-cu il üçün müasir olsa da, 2024-ci il üçün çox köhnədir".

Ekspert helikopterin hansısa maneə ilə toqquşmadığını bildirib.

Ətraflı videoda:

