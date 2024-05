İran prezidenti İbrahim Rəisi və xarici işlər naziri Hüseyn Abdullahianla vida mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İRNA agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi, xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian, Təbrizin imam cüməsi Ayətullah Əli Al-Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti 19 mayda Şərqi Azərbaycan vilayətində baş verən helikopter qəzasında həlak olub.



