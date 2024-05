"TikTokdan öyrən" layihəsinin nəticələri yekunlaşdı - FOTO

• Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə TikTok video platformasının təşəbbüsü ilə keçirilən #TikTokdanÖyrən kampaniyasının nəticələrinə yekun vurub və qalibləri müəyyən edib. Layihənin cəmi iki ayında istifadəçilər 20 mindən çox maarifləndirici video yaradıblar.

• Layihədə ölkənin hər yerindən, o cümlədən 22 mədəniyyət qurumundan, o cümlədən 14 teatr və 6 muzeydən, Azərbaycan Milli Kitabxanasından və “İçərişəhər” tarix-memarlıq qoruğundan istifadəçilər iştirak edib və maarifləndirici məzmun paylaşıblar.

Bu ilin əvvəlində TikTok Azərbaycanda təhsil məzmununun inkişafını dəstəkləmək və ölkənin müxtəlif yerlərindən olan istifadəçilərə rahat qısa video formatında bilikləri paylaşmaq və üfüqlərini genişləndirmək imkanı vermək üçün Azərbaycanda "TikTokdanÖyrən" təşəbbüsünü başlatdı.

Müsabiqədə #TikTokdanÖyrən həştəqindən istifadə edərək ən azı 30 saniyəlik maarifləndirici videolar yaradan bütün TikTok istifadəçiləri avtomatik olaraq iştirak ediblər. Layihənin nəticələrinə əsasən, ən yaxşı videoçarxların müəllifləri üç kateqoriya üzrə müəyyən edilib:

• Musiqi müəllimi @vusalsuleymanov_ tələbəsinə Lüdviq Bethovenin “Xəz Elizası” əsərinin yaranma tarixindən kreativ və ətraflı danışdığı video ilə “Ən kreativ video” nominasiyasında qalib oldu.

• “Ən yaxşı video” nominasiyasında qalib, yaradıcı @origami8574 tərəfindən mükəmməl origami qırıcı təyyarəsinin necə hazırlanacağına dair təlimat xarakterli video oldu. Bu video müsabiqə dövründə bütün videolar arasında ən çox baxış toplayıb.

• Və "TikTok-da kəşf" kateqoriyasının qalib müəllifi @abbasov__eziz olub - onun avtomobil təmiri ilə bağlı videoları müsabiqənin bütün müddəti ərzində ümumilikdə ən yüksək baxış sayı toplayıb.

Hər kateqoriya üzrə qaliblər TikTok-dan iPhone smartfonları hədiyyə qazanacaqlar.

Layihənin əsas tərəfdaşı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi olmuşdur. Bu tərəfdaşlığın bir hissəsi olaraq, hər biri TikTok-da hesablar yaradan iyirmi bir mədəniyyət müəssisəsi layihəyə qoşuldu. Məsələn, Xalça Muzeyi @nationalcarpetmuseum öz hesabında xalçaçılığın tarixindən, xalçaların əcdadlarımız tərəfindən necə yaradılmasından, eləcə də keçmişdə əvəzolunmaz olan məişət elementlərindən bəhs edir. Azərbaycan Tarixi Muzeyinin @nmuseumhistoryazerbaijan hesabında siz onun arxeoloji kolleksiyasının eksponatlarına baxa və Zeynalabdin Tağıyev Sarayı haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Milli İncəsənət Muzeyi isə @natalartmuseum.az öz hesabına öz sərgilərinə virtual turlar təşkil edir.

Azərbaycan teatrlarından olan videoçarxlar da məşhur idi: ümumilikdə onlara 650 min dəfədən çox baxılıb. Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı @rusdrama.az öz hesabında tamaşaların necə yaradıldığını, Dövlət Akademik Musiqili Teatrının aktyorları @akademik.musiqili iş günlərinin necə keçdiyini istifadəçilər paylaşıb, Akademik Opera və Balet Teatrının hesabında opera əsərlərindən parçalara baxıb dinləmək imkanı yaradılıb.

Layihə Azərbaycan Milli Kitabxanası @milli.kitabxana tərəfindən də dəstəklənib, onun kitab kolleksiyaları, eləcə də “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu nümayiş etdirilib: onun rəsmi hesabında istifadəçilər məscidlər, keramika sənətinin tarixi və Bakının İçərişəhərinin bir çox başqa komponentləri ilə tanış ola bilərlər.

Layihə jəştəqindən istifadə edərək istifadəçilər müxtəlif mövzularda faydalı və maarifləndirici videolar paylaşdılar: evin necə təmir ediləcəyinə dair məişət “lifehack”lərindən tutmuş, əl işi məhsulları və üslub tövsiyələri haqqında maarifləndirici videolar, kino və ədəbiyyat haqqında rəylər, humanitar elmlər, biologiya üzrə maraqlı faktlar - və bir çox başqa mövzular.

Ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri yemək bişirmək idi: layihədə məşhur aşpaz Fatimə Osmanova @dadlidir.az iştirak edib və istifadəçilər evdə hazırlanmış şirniyyatlar, plov, ənənəvi Azərbaycan yeməkləri və xarici mətbəxin reseptlərini paylaşıblar.

Yaradıcılar dil öyrənməklə bağlı videolar da hazırlayıblar: məsələn, Aida Hacıyeva @ana_dilimde_danis_ Azərbaycan dili haqqında maraqlı faktlar danışıb, ingilis dili müəllimi Safura Quliyeva @safoureng isə TikTok istifadəçilərinə vacib frazeoloji birləşmələri öyrədib.

İdman məzmunu ayrı bir kateqoriya təşkil etdi. Layihə Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən dəstəklənib və @judoaz hesabında müxtəlif texnikalar nümayiş etdirilib, həmçinin cüdo yarışlarından danışılıb. Futbolçu Nugzar Kvirtiya @nugzarkvirtiya bilmək vacib olan futbol fəndlərini paylaşdı və milli rəqs məktəbinin müəllimləri TikTok istifadəçilərinə ləzgi rəqsi etməyi öyrətdi.

Rəşad Əzizov, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Yaradıcı sənayelər və rəqəmsal inkişaf şöbəsinin müdiri:

"TikTokdanÖyrən" layihəsinin nəticələri həqiqətən ümidvericidir. Ümid edirik ki, bu addımı yeniləri də izləyəcək və bu platformada mədəni məzmunun həcminin artması ilə birlikdə ölkəmizdə TikTok istifadəçiləri arasında mədəniyyətə dəyər verənlər artacaq."

Sergey Sokolov, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada Hökumətlə Əlaqələr və Korporativ Əlaqələr üzrə Direktor:

"TikTokdanÖyrən" Azərbaycanda ilk genişmiqyaslı kampaniyamız olub, ölkədə təhsil məzmununun fəal şəkildə yaradılmasını və yayılmasını stimullaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanın hər yerindən mədəniyyət müəssisələri, idmançılar, müəllimlər, kulinariya mütəxəssisləri və müxtəlif sahələrdən olan digər bilik sahibləri öz fikirlərini bölüşüblər. İki ay ərzində müxtəlif mövzularda məlumat və “lifehack”lərin Azərbaycanda istifadəçilərin böyük marağına səbəb olduğunu görürük - onlar həştəqlə 20 000-dən çox video yaradıblar - və TikTok-da təhsil məzmununun inkişafı üçün yüksək potensial var və biz cəmiyyətimiz yeni təşəbbüslərlə çıxış etməyə davam edəcəyik."

