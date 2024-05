Vanil bu dərdlərə çarə imiş - Möcüzəvi təsir

Müxtəlif şirniyyatlara ətir və dad verən vanil bir çox xəstəliklərin müalicəsində də istifadə olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən vanilin faydalarını təqdim edir:

- Mədə və sinir sisteminə stimullaşdırıcı təsir göstərir

- Həzmi asanlaşdırır

- Bədəni gücləndirir və qızdırmanı azaldır

- Afrodizyak xüsusiyyətlərə malikdir. Sinir pozğunluqlarını aradan qaldırır.

- Bronxları təmizləyir və öskürəyi aradan qaldırır

- Antioksidantlarla zəngindir

- Hüceyrə və toxumaların parçalanmasının qarşısını alır

- Stress səviyyələrini azaldır

- Efir yağı kimi istifadə edildikdə saçların qırılmasının və tökülməsinin qarşısını alır

- Tənəffüs yollarının infeksiyalarına qarşı təsirlidir

- Antibakterial xüsusiyyətlərinə görə sızanaqların müalicəsində istifadə olunur

- Yanıqların və yaraların sağalma prosesini sürətləndirir

- Təbii iştah kəsici xüsusiyyəti sayəsində arıqlama prosesini dəstəkləyir.

