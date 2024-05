Müğənni Günay İbrahimli görünüşü ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin xeyli çəki atması diqqətdən yayınmayıb. Müğənni uzun müddətdir ciddi pəhriz saxladığını və idmanla məşğul olduğunu bildirib. Yeni fotolarını instaqram səhifəsində paylaşan Günay "Getdik" qısa şərhini yazıb.

