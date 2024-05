Bu ərazidə su olmayacaq

Sumqayıt şəhərində suyun verilişində fasilələr yaranacaq.

Metbuat.az-a bu barədə “Azərsu” ASC-nin Sumqayıt Sukanal İdarəsindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, Sumqayıt şəhər əhalisinin bir hissəsini içməli su ilə qidalandıran d 450 mm-lik su kəmərində baş vermiş qəza ilə əlaqədar olaraq, 2024-cü il mayın 24-ü səhər saat 09:00-dan axşam saat 22:00-a qədər kəmərin su ilə təmin etdiyi Kotec qəsəbəsi, Kimyaçılar qəsəbəsi, 26-cı məhəllə, Xəzər bağları, 7-8-12 ci məhəllələrin bir hissəsinə suyun verilişində fasilə yaranacaq.

