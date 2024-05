Türkiyənin İstanbul şəhərində kafeyə silahlı basqın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Üsküdar rayonunda qeydə alınan hücum nəticəsində 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.

Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

