"Real"ın türk ulduzu Arda Gülər barədə bu dəfə “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola xoş sözlər deyib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Qvardiola Ardanın istedadlı futbolçu olduğunu bildirib:

"Əgər "Real Madrid" bu uşağı tez-tez oynatsa, o, qarşısıalınmaz olacaq. O, çox yaxşıdır".

Eyni zamanda Arda Gülərin Mançester təmsilçisindən ayrılacağı gözlənilən Bernardo Silvaya əla alternativ olacağı vurğulanıb.

