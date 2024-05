Bu şəxslərin nişanlanması qadağan edilsin - TƏKLİF

İl ərzində dünyada 10 milyondan çox erkən nikah qeydə alınır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Vüqar İskəndərov deyib.

Deputat bildirib ki, Azərbaycanda nikahla bağlı 18 yaşla bağlı istisna məsələsi gələcəkdə aradan qaldırılmalıdır: “18 yaşdan erkən nişanlanmanın qarşısının alınmasının da qanunda nəzərdə tutulmasını təklif edirəm. Biz bununla erkən nikahların qarşısını da almış olacağıq”.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bu məsələnin ciddi müzakirə olunduğunu söyləyib: “Erkən yaşda nişanlanma bizim tərəfimizdən ailələr arasında sövdələşmə kimi qəbul edilir. Biz nişanlanma sözünü qanunvericiliyə sala bilmirik. Amma biz bunun qanunvericilikdə əksini tapması üçün işləyirik”.

