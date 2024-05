Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, final seriyasının dördüncü matçında "Xəzri" komandasına 74:69 hesabı ilə qalib gələn "Sabah" kollektivi Azərbaycan Basketbol Liqasının çempionu olub.

Rimas Kurtinaytisin yetirmələri rəqibi üzərində ardıcıl üçüncü qələbəsini qazandığından, final seriyasının beşinci oyununa ehtiyac qalmayıb.

Qeyd edək ki, komandalar arasında ilk dueldə "Xəzri" 90:75 hesablı qələbəyə sevinmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.