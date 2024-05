Aparıcı Lətafət Ələkbərova əməliyyat olunub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun xəstəxanadan fotosu yayılıb. Şəkildə aparıcının üzünün sarıqlı halda olması diqqət çəkib.

Onun üzündən əməliyyat olunduğu iddia edilsə də, L.Ələkbərova sualları cavabsız qoyub.

Qeyd edək ki, aparıcı bundan əvvəl üzündə kök hüceyrə əməliyyatı etdirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.