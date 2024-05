Deputatı öldürmək üçün bu qədər pul veriblərmiş - DETALLAR

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsddə təqsirləndirilən Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Səricanov, Elşad Əsgərov, Səbuhi Şirinovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında Fazil Mustafa nümayəndəsi vasitəsilə məhkəməyə müraciət ünvanlayıb.

O müraciətdə uzun illərdir siyasətlə məşğul olduğunu, baş verən terrorun onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyib:

"Dövlətimizin müstəqilliyini qazanmasında müstəsna rol oynamışam. 2003-cü ildən Böyük Quruluş Partiyasının sədriyəm. Bundan başqa 2005-ci ildən millət vəkiliyəm. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoruyam. Özüm də dini inancları olan biriyəm. Baş verən terror aktının mənim siyasi fəaliyyətimlə və dünya görüşümlə bağlı olduğunu düşünürəm. İş üzrə dindirilmişəm. Mənə qarşı terror edən şəxsləri tanımıram. Ölkəmizdə terorçuluq fəaliyyəti həyata keçirmək istəyən erməni-iran terrorçularına qarşı çıxışlarım olub.

Millət vəkili qeyd edib ki, ötən il Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror aktı törədilmişdi. Deputat vurğulayıb ki, Bütün bu olanların əsas məqsədi ölkədə din pərdəsi altında əmin-amanlığı, sabitliyi pozmaqdır.

Fazil Mustafanın müraciətindən sonra Rəşad Əhmədovun istintaqa verdiyi ifadə elan edilib. O, deyib ki, silahı digər təqsirləndirilən şəxs Azər Sərıcanovdan alıb. Müttəhimin sözlərinə görə, Azər Səricanovu bir ildir tanıyır. Azər onlara gələndə həmişə Fazil Mustafadan şikayət edib. Onun çıxışlarının dinə qarşı qərəzli olduğunu deyib.

“Bir gün Azərlə söhbət edərkən mənə dedi ki, silah verəcəm bunu saxlayarsan. Sonra çöldən idman çantası gətirdi. Çantada 7 güllə və patron var idi. Həmin axşam idman çantasını alıb evə qayıtdım. Azərgildə olanda otaqda ikimizdən başqa heç kim yox idi. Çantanı evə gətirib gizlətdim. Bir dəfə birlikdə çay içəndə ondan silahı nə vaxt məndən alacağını soruşdum, dedi ki narahat olma götürəcəm. Azər deyirdi ki, Fazil Mustafa dini tənqid edir, ona görə onu öldürəcək. Mənə onun haqda məlumat toplamağı tapşırdı. Bir dəfə birlikdə çay içəndə ondan silahı nə vaxt məndən alacağını soruşdum, dedi ki, narahat olma götürəcəm. Bu söhbətdən sonra başa düşdüm ki, mənə verdiyi silahla Fazil Mustafanı vurmaq istəyir”, - müttəhim deyib.

R.Əhmədov istintaqa ifadəsində onu da qeyd edib ki, İranda Valeh adında dostum yaşayır. Suriyada müharibə başlayanda ora döyüşməyə gedib və daha sonra Azərbaycana qayıtmayıb:

“Valehlə əlaqəmiz hələ də qalırdı. O, suriyaya gedəndə mənə də təklif etsə də, mən getmədim. İrana gedəndə 4-5 dəfə onunla görüşmüşdüm. Sonuncu görüşümüzdə ona Azər barədə danışdım. Valeh bunu xoş qarşıladı. Dedi ki, Azər Fazili öldürsə, dəstək verəcək. O bildirdi ki, Azəri İranda yaşamağa kömək edəcək. Bu məqsədlə mənə 30 min dollar pul verdi. Bundan başqa Valeh məndən Səngəçalda və Qaradağda olan hərbi obyektlərin fotosunu çəkməyimi və İrana gedəndə ona verməyimi istədi. İrana getmək üçün xərcləri qarşılamağa görə iki min dollar da pul verdi”.

Müttəhim vurğulayıb ki, Bakıya gələndə Azər Səricanovla görüşüb. Azərə Valehlə olan görüşündən danışıb. Görüş zamanı Azər ona Fazil Mustaya sui-qəsd üçün 30 min dollar pulun az olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, hadisə ötən il martın 28-də baş verib. Milli Məclisin deputatı Mustafa Fazil Qəzənfər oğluna yaşadığı evin qarşısında “Kalaşnikov” konstruksiyalı avtomat silahından atəş açılaraq terror aktı törədilib.

Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq baş idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 277 (dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin xidməti və ya siyasi fəaliyyətinə son qoymaq və ya bu fəaliyyətə görə qisas almaq məqsədilə onun həyatına sui-qəsd etmə), 228.2.1 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmə) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutularaq istintaqa təhvil verilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Səricanov, Elşad Əsgərov, Səbuhi Şirinovun barəsində ittiham elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.