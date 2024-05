İsrail qüvvələrinin 2023-cü ilin oktyabr ayının əvvəlindən Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində 35 984 nəfər həlak olub, 80 643 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, son 24 saat ərzində Qəzza zolağında 81 nəfər həyatını itirib, 223 nəfər yaralanıb.

