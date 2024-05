Bu məhsulların qiymətində artım var

Tikinti materialları bazarında durğunluq var.

Satıcılar deyirlər ki, son bir aydır, vəziyyət belədir.

Tikinti materialları bazarındakı sahibkarlar alıcı qıtlığından gileylənirlər. Onlar iddia edirlər ki, ötən illərə nisbətən tikintidə istifadə edilən bir sıra materialların qiyməti də enib. Ancaq yenə də alıcı yoxdur.

Sahibkarlar deyirlər ki, müştərilərin azalması, xüsusilə son bir ayda baş verib. O da bildirilib ki, sementin qiymətində artım var.

Əmlak məsələləri üzrə ekspert Muxtar Ərturanın sözlərinə görə, son bir ayda tikinti bazarında taxta, armatur, sement və astarın qiymətində artım var.

Ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

