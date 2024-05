Yaddaş probleminə kömək edən 4 qida

Bir çox insan yaddaş problemi ilə üz-üzədir. Bu problemin həlli üçün ədviyyatlardan da istifadə mümkündür.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən yaddaşa faydalı olan 4 ədviyyatı təqdim edir:

Xardal - ac qarına qəbul edildikdə, zəkaya müsbət təsiri sübut olunmuşdur.



Zəncəfil - bu ədviyyat da yaddaşı gücləndirir. Eyni zamanda, bulanıq görməyə müsbət təsiri var.



Rozmarin - zehni performansı yaxşılaşdırır və idrak funksiyalarını dəstəkləyir.



Sarıkök - ruhi xəstəliklərə yaxşı təsir edir. Sinir xəstəliklərinə müsbət təsiri mövcuddur.

