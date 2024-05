Ən davakar bürclər - Onlarla yaşamaq mümkün deyil

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər çox davakar olur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoçlar təbiətcə son dərəcə mehriban olsalar da, gözləniləndən daha tez qəzəblənirlər. Bu səbəbdən dava-dalaşa başlamağa meylli olan qoçlar, xüsusən də fikirləri ilə razılaşmayan, insanlarla daha çox mübahisə edirlər. Qoç bürcünü qəzəbləndirməyin ən asan yolu onun eqosunu zədələməkdir.

Şir bürcündə alovlanan və dərhal sönən bir qəzəbi var. Şirlər asanlıqla əsəbiləşirlər və hörmətsizliyə dözə bilmirlər. Digər tərəfdən insanı manipulyasiya edirlər və hər döyüşdə üstün gəlməyi çox yaxşı bacarırlar.

Əqrəblər ümumiyyətlə qəzəbli olduqlarını göstərməyə üstünlük vermirlər. Əqrəblər son dərəcə inadkardırlar, hətta ətrafdakıların istəklərini qəbul etmədikdə dalaşmağa meyllidirlər. Onlar qəzəbləndikdən sonra sakitləşmək üçün uzun müddət çəkə bilər.

