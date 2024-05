Paytaxtda həftənin bazar günləri parklanma yerləri ödənişsizdir. Bu qayda bayram günlərində də bu yanaşma tətbiq edilə bilərmi?

Metbuat.az xəbər verir ki, bayram günlərində də bazar günü olduğu kimi parklanma yerlərinin əksəriyyəti boş olur. Amma bu qayda bayram günləri üçün keçərli deyil.

Ekspertlər hesab edirlər ki, parklanma yerlərini bayram günlərində də ödənişsiz etmək olar.

Daha ətraflı süjetdə "Xəzər Xəbər"in süjetində:



