Ədliyyə Nazirliyinin Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir Fərid Əhmədov müvafiq əmr imzalayıb. Nazirin əmri ilə, sözügedən vəzifəyə Fariz Eldar oğlu Şirinov təyin olunub.

Qeyd edək ki, Fariz Şirinov 17 ildir vəkillik fəaliyyəti ilə məşğuldur.

Bundan əvvəl Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin rəisi Sübhi Əli oğlu Kazımov idi.

