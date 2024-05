Əməkdar və Xalq artistləri nə qədər təqaüd alır?

Azərbaycanda 4888 nəfər fəxri ada görə təqaüd alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən ilin əvvəlinə görə, "Xalq" fəxri adına görə 263 nəfər 200 manat təqaüd alır.

"Əməkdar" fəxri adına görə isə ölkədə 4625 nəfər 150 manat təqaüd alır.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, ötən il 4843 nəfər (265 nəfər "Xalq”, 4578 nəfər "Əməkdar”) fəxri adlara görə təqaüd kəsilib. Müvafiq olaraq təqaüdlər 150 və 100 manat olub.

