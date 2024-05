Türkiyənin "Fənərbağça" klubu Joze Mourinyo ilə 2 illik müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə italiyalı jurnalist Canluka Di Marzio məlumat yayıb. Məlumata görə, Mourinyo ilə danışıqları klubun hazırki prezidenti Ali Koç aparır.

Qeyd edək ki, Joze Mourinyonun son klubu "Roma" olub.

