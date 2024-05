Xalq artisti Ağadadaş Ağayev yeni açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qonaqcanlı" verilişinə qonaq olan ifaçı Azərbaycanda ilk şadlıq sarayını özünün tikdirdiyini bildirib.

"Azərbayan coğrafiyasında ilk özəl şadlıq evini mən açmışam. Bu, bir ilk olub. O açılışdan sonra bir çox şadlıq sarayları açıldı. Mən bunu edəndə insanlara qəribə gəlirdi. Deyirdilər ki, müğənninin bununla nə işi var".

Daha ətraflı videoda:

