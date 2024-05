Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində külli miqdarda dələduzluda təqsirləndirilən Emil Ağayevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub.

Məhkəmənin hökmü ilə Emil Ağayev 8 il azadlıqdan məhrum edilib.

Qeyd edək ki, E.Ağayev zərərçəkmişlərə 300 min manata yaxın maddi ziyan vurub.

