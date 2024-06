Tovuz rayonunda bir nəfər ildırım vurması nəticəsində həyatını itirib.

Metbuat.az-ın məlumatlna görə, hadisə Ağdam kəndində olub. 2010-cu il təvəllüdlü Abullazadə Səbuhi Samir oğlu yaşadıqları evin yaxınlığında heyvanları otararkən ildırım vurub və o, hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

