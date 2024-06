Əfqanıstanın şərqindəki Nanqarhar əyalətində göyərtəsində 25 nəfər olan qayıq aşıb.



Metbuat.az “TRT Haber”ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 20 nəfər ölüb.



Bildirilib ki, yalnız 5 nəfəri xilas etmək mümkün olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.