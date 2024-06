Çox gəzməyin bu şəxslərə möcüzəvi faydası varmış

Hər gün 30 dəqiqə müntəzəm olaraq gəzmək ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır. Eyni zamanda 30-45 dəqiqəlik sürətlə yerimək arıqlama prosesini asanlaşdırır.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hər gün 30-40 dəqiqə gəzməyin bir sıra faydaları var.

- Koqnitiv pozğunluq riskini azaldır



- Hərəkətliliyi artırır və bədənin hazırlığını yaxşılaşdırır

- Daimi gəzinti qan təzyiqini tarazlaşdırır və ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır

- Araşdırmalara görə həftədə ən az 3 gün nizamlı gəzən qadınlarda ürək xəstəliyi riski azalır.

- Sümükləri gücləndirir və onurğanın sağlamlığını dəstəkləyir

- Oynaq ağrılarını və iltihabı azaldır

- Əzələlərin rahatlamasına imkan verir

- Depressiya əlamətlərini azaltdığı üçün insanın özünü daha xoşbəxt və enerjili hiss etməsinə kömək edir

- Böyük əzələ qruplarını işlətdiyi üçün yağ yandırılmasını sürətləndirir

- Həzm sistemini tənzimləyir və qəbizliyə yaxşı gəlir

- Gəzinti qan şəkərini balanslaşdırmağa kömək etdiyi üçün diabet riskini azaldır

- Ağciyərlərdə oksigen dövranını artıraraq yuxarı tənəffüs yollarının daha yaxşı işləməsinə kömək edir.

