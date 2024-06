Qan təzyiqi kəskin yüksəldikdə bunu etməyin

Qan təzyiqində dəyişiklik olduqda, bir insanın bacarıqlı davranması və panikaya düşməməsi lazımdır. Terapevt Yelena Çernenko belə bir vəziyyətdə nə etməyin lazım olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssisin fikrincə, yüksək qan təzyiqiniz varsa, özünüzü fiziki cəhətdən gərginləşdirmək olmaz:

"Uzanıb dərman qəbul etmək daha yaxşıdır və təzyiq azaldıqda ayağa qalxıb gəzə bilərsiniz. Heç bir halda təmizlik işləri aparmaq olmaz. Fiziki cəhətdən yorulsanız, qan təzyiqiniz daha da yüksələcək və insult mümkündür. Ancaq təzyiq azalıbsa, hərəkət etmək faydalı ola bilər. Belə vəziyyətdə yatmaq yox, gəzmək və yüngül məşqlər etmək lazımdır".

