Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ” və “Zirə” komandaları üz-üzə gələcəklər.

“Liv Bona Dea Arena”dakı qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi 83 xalla Premyer Liqanın qalibi olub.

“Zirə” isə 58 xalla mövsümü ikinci sırada bitirib.

