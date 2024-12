"Fənərbağça" Türkiyə Superliqasında növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul nəhəngi doğma meydanda "Başakşəhər"lə qarşılaşıb.

Görüş ev sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

