Aparıcılar Zaur və Günay Baxşəliyevlər ilk dəfə oğulları Davudu efirə çıxarıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, Davud bu gün “Zaurla Günaydın” verilişinə çıxıb.

Günay bunun oğlunun arzusu olduğunu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.