Qurbanovdan Kadi açıqlaması - "Ola bilər ki..."

"Kadi Borgesin "Qarabağ"da olmasını istəyərəm".

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov braziliyalı futbolçunun Ağdam təmsilçisinə mümkün qayıdışı ilə bağlı danışarkən deyib.

"Azarkeşlər də bunu arzulayırlar. Amma bəzən bizdən asılı olmayan səbəblər olur. Ola bilər ki, nə vaxtsa komandamıza qayıtsın", - deyə təcrübəli mütəxəssis vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Kadi Borges 2021-ci ilin yayından 2023-cü ilədək "Qarabağ"ın formasını geyinib. O, cari mövsüm Rusiyadakı bütün turnirlərdə 33 oyun keçirib, dörd qol və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

