Məşhur sovet aktrisası Aqniya Borisovna 95 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rus mediası məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, aktrisa “Uzaq sahillərdə”, “Vətəndən uzaqlarda”, “Günorta şousuna iki bilet” kimi Azərbaycan filmlərində rol alıb. Xüsusən, “Uzaq sahillərdə” filmindəki "Anjelika" obrazı ilə yadda qalıb.

