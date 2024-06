Türkiyənin hərbi təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hadisə Kayseri şəhərində olub. Qəza nəticəsində pilotlar həlak olub.

Qəzanın baş vermə səbəbi məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.